В Тюмени школьник представил робота с видеозрением

В Тюмени подведены итоги всероссийского фестиваля «РобоФест - 2017». Марк Турков представил на фестивале робота с видеозрением на дистанционном управлении, пишет megatyumen.ru.

Свои разработки на одной из главных площадок по подготовке юных изобретателей показали тюменские школьники и гимназисты. Жюри высоко оценило работы будущих инженеров.

Проект «Аэропорт-81» победил сразу в двух номинациях: «Инженерный проект» и «Лучшее конструкторское решение». Третье место в номинации «Экстремал» в Кубке РТК завоевал Марк Турков, который продемонстрировал возможности созданного им робота с видеозрением. Школьник управлял им дистанционно. Ранее Турков представлял другие свои разработки, среди которых – беспилотник для охраны лесов и велосигнализация.