В России объявили день траура в память о пассажирах Ту-154

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Чёрным морем. Сообщение об этом появилось накануне вечером, 25 декабря, на официальном сайте Кремля.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

1. Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации.

2. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.

3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших», — говорится в указе главы государства.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. В воздушном судне находились военнослужащие, представители ряда федеральных СМИ, а также участники ансамбля имени А. В. Александрова. На борту были российский общественный деятель, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, руководитель музыкального ансамбля Валерий Халилов и директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Самолёт с 92 пассажирами исчез с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в начале декабря на территории Сирии погибли две медицинские сестры — жительницы Биробиджана. Для Галины Михайловой и Надежды Дураченко роковая командировка стала второй после заключения соответствующего контракта с министерством обороны России. В первый раз женщины отправились в Сирию в марте и благополучно вернулись домой, а вторая поездка закончилась трагически. Женщины погибли при обстреле российского мобильного госпиталя в окрестностях сирийского города Алеппо.

В ноябре этого года на авиационной базе Хмеймим уже выступал ансамбль песни и пляски Восточного военного округа под руководством Сергея Мирошенкова. Чтобы дать там концерт, 30 дальневосточников преодолели почти 10 тысяч километров.