Группа "Ленинград" ищет актрису для нового клипа

Известная группа "Ленинград" дала старт кастингу на две роли в своем новом клипе, сюжет которого не разглашается. Однако из требований к участникам кастинга становится известно о двух персонажах клипа. Об этом пишет utro.ru.

Героиня - готовая на приключения стерва в возрасте от 30 до 40 лет. У нее красивая внешность, тонкие губы и острые черты лица. Герой - толстоватый мужчина в возрасте 30-45 лет, который не прочь пуститься во все тяжкие.

Группы "Ленинград" снимает клипы, которые становятся чрезвычайно популярными в интернете. Например, клип "Экспонат", который был размещен на видеохостинге YouTube, за три дня посмотрели шесть миллионов раз.

