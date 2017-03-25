На Урале идет борьба с распространением туберкулеза

Россия состоит в списке 22 государств, где ситуация с распространением туберкулеза самая опасная

Каждый год на Урале фиксируется заболевание туберкулезом у 140 детей и 3,7 тысяч взрослых. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление главврача туберкулезного диспансера Екатеринбурга Андрея Цветкова.

Неправильно считать, что туберкулезом заболевают лишь маргинальные слои общества, утверждает врач. Заболевание выявляется и в благополучных, богатых, счастливых семьях. Инфекция может попасть в организм даже в автобусе, поскольку передается по воздуху.

Свердловская область по уровню заболеваемости туберкулезом занимает далеко не последнее место среди субъектов России. В регионе этот показатель в 1,8 выше общероссийского. Тем не менее, в течение последних пяти лет смертность от туберкулеза снизилась в регионе в два раза.

Россия состоит в списке 22 государств, где ситуация с распространением туберкулеза самая опасная.