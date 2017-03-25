Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил Марин Ле Пен подарок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подарил кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен книгу с политической биографией лидера партии "Национальный фронт". Об этом пишет utro.ru. Книга, написанная российским автором, называется "Возвращение Жанны д'Арк". Володин сказал, что, судя по названию, Ле Пен и Жанна д'Арк имеют много общего. Ранее с Марин Ле Пен пообщался президент РФ Владимир Путин. Политические деятели говорили об отмене санкций и борьбе с терроризмом.

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