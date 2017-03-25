Российские ученые создали новое лекарство от туберкулеза

В России появилось новое лекарство от туберкулеза. Его разработала компания "Инфектекс", которая расположена в "Сколково". Об этом пишет utro.ru.

Уже проведены клинические испытания нового препарата SQ109, который был создан при сотрудничестве с учеными из США. В эксперименте участвовали 140 пациентов из разных больниц РФ, все они полгода принимали лекарство. Препарат оказался на 80% эффективнее, чем обычная терапия. Никто из пациентов не жаловался на плохую переносимость лекарства или побочные эффекты.

В прошлом году в Москве зафиксировано на 25% меньше смертей от туберкулеза, количество заболеваний сократилось на 12%.

