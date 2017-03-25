В Москве доставлен в больницу актер Михаил Жигалов

ктер пожаловался врачам на боль в сердце

В одну из клиник Москвы доставлен актер Михаил Жигалов, известный по сериалу "Молодежка". Об этом пишет utro.ru.

Актер пожаловался врачам на боль в сердце. У Жигалова диагностировано заболевание сердца. В настоящее время пациент находится в стационаре.

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов играл в сериалах "Граница: Таежный роман", "Молодежка", "Марш Турецкого", а также в полнометражных фильмах и на сцене театра "Современник".

