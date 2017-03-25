Минпромторг РФ надеется на рост автопроизводства на 7%

В 2017 году из государственной казны на поддержку автопрома будет выделено более 62 миллиардов рублей

Министерство промышленности и торговли РФ прогнозирует, что в текущем году производство автомобилей в стране вырастет на 7%. Об этом пишет utro.ru.

В 2017 году из государственной казны на поддержку автопрома будет выделено более 62 миллиардов рублей. Кроме того, продолжится действие программ по обновлению автопарка, льготному автокредитованию и лизингу. Планируется, что эти программы простимулируют реализацию более 750 тысяч автомобилей. Тогда рост автопроизводства составит 7%. В 2016 году было произведено на 5,5 % машин меньше, чем годом ранее.