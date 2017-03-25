В РФ с середины апреля на 25% увеличится тариф системы "Платон"

В правительстве РФ решили продлить льготный срок системы "Платон" и с 15 апреля 2017 года повысить тариф не до 3 рублей за километр, а до 1,9 рублей за километр. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом пишет utro.ru.

Медведев встретился владельцами транспортных компаний страны и заявил о продлении льготного срока в "Платоне". Премьер сказал, что для водителей, которые постоянно ездят на грузовиках на большие расстояния, может быть введена система скидок.

Система "Платон", предполагающая оплату водителями грузовиков каждого километра пути, была введена 15 ноября 2015 года.