В Казани автоледи погибла во время интернет-трансляции

В сети появилась запись последних минут жизни девушки, погибшей в аварии в Зеленодольском районе Татарстана, пишет utro.ru.

Сидя за рулем на десятом километре трассы Казань – Дубьязы, девушка транслировала видео и спрашивала подписчиков о том, кто из них чем занимается и куда едет. Судя по видео, в какой-то момент она отвлекается на сообщение и выезжает на полосу встречного движения.

Именно в этот момент навстречу автомобилю двигался автобус ПАЗ. После удара в бок легковушки девушка получила серьезные травмы и скончалась до прибытия медиков «скорой помощи».

Прибывшие на место ДТП врачи госпитализировали водителя и пассажиров автобуса, среди которых был семилетний ребенок.