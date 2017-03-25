Работу "Свидетелей Иеговы" в России приостановили из-за экстремизма

|
|
Судьба "Свидетелей Иеговы" на территории страны определится по решению Верховного совета 5 апреля
|Фото: megatyumen.ru
Организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» внесена в список приостановивших деятельность, пишет utro.ru.
В Минюсте России рассказали, что судьба «Свидетелей Иеговы» на территории страны определится по решению Верховного совета 5 апреля.
Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» управляет филиалами «Свидетелей Иеговы» в стране и многократно нарушала российское законодательство. На данный момент она значится среди общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с экстремизмом.