78% россиян считают себя патриотами

Среди лиц с высшим образованием этот процент равен 87

По данным фонда «Общественное мнение» не причисляют себя к патриотам 17% граждан Российской Федерации, 78 % считают себя патриотами, пишет utro.ru.

Среди лиц с высшим образованием этот процент равен 87.

Треть опрошенных (34%) считает публичные заявления о своей патриотичности «некрасивыми», а ничего плохого в них не видят 58% респондентов.

68% опрошенных считают патриотические чувства личным делом каждого, а 30% россиян уверены в необходимости быть патриотом.

Маркерами патриотизма респонденты называли службу в армии (8%), нежелание уезжать из России (6%), активную гражданскую позицию и поддержку президента РФ Владимира Путина.