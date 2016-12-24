Российскую делегацию в ПАСЕ сформируют после встречи с Аграмунтом

Володин рассказал, что в рамках фракции делегация уже сформирована

Состав делегации России в ПАСЕ будет определен по итогам встречи с Педро Аграмунтом, информирует utro.ru.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) окончательно определит свой состав во второй декаде января – по окончанию визита в Россию спикера ПАСЕ Педро Аграмунта. Эту информацию СМИ сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Володин рассказал, что в рамках фракции делегация уже сформирована. Решение Совета Думы будет принято позже, одновременно с решением Совета Федерации.

В первую очередь решение обсудят на встрече с Педро Аграмунтом, а затем итоги беседы доведут до сведения Совета Думы, где и будет принято окончательное решение о составе делегации.