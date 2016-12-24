В России может появиться День борьбы с абортами

Новую памятную дату – День борьбы с абортами – предложил создать в России депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, пишет utro.ru.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил создать в стране новую памятную дату – День борьбы с абортами. По мнению парламентария, таким образом государство обозначит свою позицию по отношению к общественно значимой теме.

Милонов разработал поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» и собирается вынести их на обсуждение в нижней палате российского парламента. Депутат предлагает назначить Днем борьбы с абортами дату 18 ноября – именно в этот день в 1920 году Наркомздрав и Наркомюст РСФСР выпустили постановление «Об охране здоровья женщин». Тогда Россия стала первой в мире страной, которая узаконила аборты по желанию самих женщин.

На полтора миллиона детей, которые ежегодно рождаются в России, приходится более миллиона абортов. Милонов считает такое число прерываний беременности слишком высоким.

Парламентария поддерживают и общественные активисты. Глава Общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил назвать 18 ноября Днем памяти о нерожденных детях России. Чесноков, который является также автором петиции о выводе абортов из системы ОМС, подсчитал, что если бы прерывание беременности оставалось под запретом, к концу XX века население нашей страны могло достичь 600 миллионов человек.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов также считает введение новой даты необходимым, однако не верит, что парламентарии из-за светского воспитания поддержат инициативу.

Между тем, в Общественной палате (ОП) России инициативу сочли неуместной. Член ОП Елена Сутормина полагает, что профилактическая и разъяснительная работа с девушками и женщинами будет эффективнее, как и горячая линия доверия для женщин, колеблющихся в своем решении.

Сейчас в России существует 15 памятных дат, отмечающих дни событий с большим историческим значением для страны. Среди них: День космонавтики 12 апреля, День памяти и скорби 22 июня, День Крещения Руси 28 июля и другие. При этом такие дни официально не являются государственными праздниками, то есть, остаются рабочими, если выпадают в будний день.

