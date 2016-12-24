В РФ 98% школьников-выпускников успешно написали итоговое сочинение

"Зачёт" по сочинению является для учеников гарантией допуска к сдаче выпускных экзаменов

В России 7 декабря учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение. В мероприятии приняли участие 618 тысяч учеников, из которых «зачёт» получили 98%. Об этом пишет utro.ru.

На выбор школьникам-выпускникам давалось пять тем, утверждённых в 2016-2017 учебном году. Чаще всего школьники писали сочинение по теме «Разум и чувство».

«Зачёт» по сочинению является для учеников гарантией допуска к сдаче выпускных экзаменов. В год проводится несколько подобных мероприятий. Те 2% учащихся, которым не повезло, смогут попробовать ещё раз 1 февраля и 3 мая следующего года.