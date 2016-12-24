Турпоток из РФ во Вьетнам увеличился на 129%

В текущем году более 383 тысяч российских туристов отдохнули во Вьетнаме, что на 129% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет utro.ru.
Чаще всего россияне посещают курорты центральной части Вьетнама, такие как Нячанг и Муйне. Кроме того, популярностью пользуется остров Фукуок.
В 2020 году Вьетнам намерен каждый год привлекать из России около одного миллиона туристов. Управление туризма азиатской страны заявило, что в 2016 году Вьетнам посетили 10 миллионов туристов-иностранцев, что является историческим максимумом.
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