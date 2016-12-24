В Ханты-Мансийском АО мужчина изнасиловал и ограбил девушку

Злоумышленник сначала избил девушку, после чего, пригрозив убийством, изнасиловал её

В городе Пять-Яха 27-летняя девушка поздно возвращалась домой. Когда она открыла дверь своей квартиры, в жилое помещение проник злоумышленник, который избил, а потом изнасиловал и ограбил потерпевшую. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 12 июля. Когда девушка открыла дверь своей квартиры, в жилище вломился мужчина. Злоумышленник сначала избил девушку, после чего, пригрозив убийством, изнасиловал её. Потом правонарушитель похитил у жертвы три тысячи рублей и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов поймали насильника на следующий день. Выяснилось, что он постоянно бил женщину, с которой жил. К уголовным делам по основному преступлению было добавлено ещё одно дело по факту истязания сожительницы.

