В РФ в новом году зарплаты повысятся на 8%

По данным Росстата, зарплаты в 2016 году выросли всего на 0,5%

По прогнозам рекрутинговых компаний, в 2017 году зарплаты в РФ вырастут в среднем на 8%. Об этом пишет utro.ru.

По информации экспертов HeadHunter, в нынешнем году зарплаты сотрудникам увеличили 32% работодателей, а на урезание зарплат пошли 11% работодателей. 57 % никак не изменили доход своих подчинённых.

По данным Росстата, зарплаты в 2016 году выросли всего на 0,5%, а процент безработицы остановился на отметке 5,4.

Эксперты оптимистично смотрят на 2017 год и прогнозируют рост заработных плат на 8%. Однако если учесть прогноз Центробанка, то в связи с инфляцией в 4%, рост зарплат составит 4 %.

Специалисты считают, что в 2017 году увеличится количество рабочих мест на 5%. Вакансии для низкоквалифицированных работников будут каждый год уменьшаться на 5%, что может вызвать рост безработицы.

Автоматизация процессов станет причиной того, что работодатели станут всё больше отказываться от сотрудников, специализирующихся на работе с документами: малоопытных бухгалтеров, банковских служащих, работников call-центров. В 2018 году может сократиться спрос на работников заводов и предприятий.

По данным Минэкономразвития, в 2017 году безработица остановится на уровне 5,9 %, после чего будет снижаться до 5,7% в 2019 году.