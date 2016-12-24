Путин одобрил работу Центробанка по очищению банковской системы РФ

Центробанк РФ, закрывающий ведущие рискованную кредитную политику банки в целях оздоровления банковской системы страны, делает это в интересах вкладчиков. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина.
Путин отметил, что работу ЦБ, проводящего чистку банковской системы РФ, одобряют как российские, так и зарубежные эксперты, и в том числе он сам.
Путин подчеркнул, что он не против развития сети маленьких банков в регионах и предложил для таких учреждений применять менее суровые требования.
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