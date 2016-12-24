Путин: импортозамещение дает свои плоды

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Экономике РФ нужно развитие
|Фото: 360tv.ru
Успехи импортозамещения выражаются в том, что в промышленности Россия сократила импорт на 10%: с 49% до 39%. При этом страна не планирует уходить в изоляцию: экономика РФ будет оставаться частью мировой. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина.
По утверждению Путина, экономике РФ нужно развитие, и она будет оставаться частью мировой экономики. При этом импортозамещение в России даёт свои результаты, особенно в сфере промышленности.
Тогда почему виолончелист Серёга Булдыгин лакированные балалайки покупает за границей?