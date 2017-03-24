Путин: нападение на Росгвардию в Чечне – тяжелое событие

Владимир Путин прокомментировал атаку во время встречи с кандидатом в президенты Франции Марией Ле Пен

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку террористов на воинскую часть Росгвардии в Чечне, пишет utro.ru 24 марта.

Владимир Путин прокомментировал атаку на одно из подразделений национальной гвардии России в Чеченской республике во время встречи с кандидатом в президенты Франции Марией Ле Пен.

Ле Пен отметила, что РФ ведет борьбу с террористами в Сирии, а Франция – в Чаде, и обе страны являются «реальными борцами» с терроризмом. Ле Пен выразила сожаление, что встреча между депутатами России, Франции и Европарламента не состоялась. Именно такие встречи, по ее словам, дают возможность совместно дать отпор террористической угрозе.