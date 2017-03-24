Госдума может увеличить максимальный призывной возраст в РФ

Новым максимальным возрастом призыва в России предлагают сделать 30 лет, пишет utro.ru 23 марта.

Депутаты Госдумы России высказали мнение, что 27 лет – недостаточная возрастная планка призывников. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов упомянул, что новый максимум по призыву может оставить 30 лет – для борьбы с уклонистами.

Шаманов назвал проблему уклонистов не решенной – в законодательстве России вопрос об их ответственности не проработан.