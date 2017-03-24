В подмосковном "Лесу Победы" вырастят еще миллион деревьев

В 2017 году во время праздничной акции в Подмосковье высадят более 1,26 миллиона саженцев, пишет utro.ru 23 марта.
Егорьевское лесничество станет самой большой площадкой акции «Лес Победы», сообщила пресс-служба главы Подмосковья и регионального правительства.
Одновременно акция пройдет в Луховицком и Истринском лесничествах. Там посадят в общей сложности 41 гектар молодого леса.
Более 70 тысяч человек примут участие в акции. Все саженцы выращены в питомниках «Центрлесхоза».
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