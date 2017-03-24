27 марта Россию посетит президент Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани пробудет в Москве с 27 по 28 марта, пишет 23 марта utro.ru. Президент Ирана приедет Москву по приглашению главы РФ Владимира Путина. На переговорах с Роухани планируется поднять вопросы российско-иранского сотрудничества. Особое внимание стороны уделят перспективам расширения инвестиционных и торгово-экономических связей, совместные проекты в областях энергетики и транспорта. Путин и Роухани также обсудят мировую повестку дня.

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