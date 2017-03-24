Скончался актер из "Мэри Поппинс, до свидания"

Он также известен ролями в фильмах "Легенда о Тиле", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта"

В возрасте 69 лет в Эстонии умер Лембит Ульфсак, пишет utro.ru 23 марта.

Ульфсак служил в театрах Эстонии, а с 1985 по 1994 год был актером и режиссером киностудии «Таллинфильм».

Он известен ролями в фильмах «Легенда о Тиле», «ТАСС уполномочен заявить», «В поисках капитана Гранта» и детском фильме-мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания».

В 2015 году фильм «Мандарины» с его участием был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.