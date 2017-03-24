Ракету "Сармат" испытают в середине года в Плисецке

Испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сдвинуты с марта на середину 2017 года, пишет utro.ru . Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что бросковые испытания новейшей ракеты «Сармат» состоятся во втором квартале 2017 года. Местом их проведения станет Плисецк. Перенос произошел из-за необходимости завершить полный цикл испытаний ракеты на новых испытательных стендах Красноярского машиностроительного завода.

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