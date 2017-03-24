Генсек НАТО: диалог с Россией особенно важен

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога с Россией, пишет utro.ru 23 марта. Столтенберг заявил, что в периоды повышенной напряженности диалог России и альянса особенно важен. Одновременно глава военного комитета НАТО Петр Павел впервые за два года провел телефонный разговор с главой Генерального штаба России Валерием Герасимовым. В письме сенату госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал ратифицировать членство Черногории в НАТО.

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