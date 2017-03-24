Маркин: в развитии Дальнего Востока абстрактные подходы бесполезны

В личной колонке на Lenta.ru первый заместитель гендиректора «РусГидро» Владимир Маркин рассказал об инициированном Анатолием Чубайсом споре об инновационных подходах.

Владимир Маркин рассказал, что спор в СМИ начал председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, который обвинил руководство «РусГидро» в срыве сотрудничества, отказываясь признать собственные ошибки в подходах к инновации.

Сам Маркин видит два подхода к инновациям. «РусГидро» выступает за конкретный подход - разработку новых технологии на основе требований страны с заранее продуманной и функционирующей системой. Абстрактный подход, которого придерживается “Роснано”, напротив, видит в инновациях исключительно спекулятивную ценность и не задает конкретных задач.

Непонимание между «РусГидро» и «Роснано» как раз и высветило разницу в подходах. В 2010 году компании подписали рамочное соглашение об образовании общего фонда на Дальнем Востоке, с 2013 года была создана рабочая группа. Разработки касались возобновляемых источников энергии для приливной, солнечных и геотермальных электростанций, которые уже входили в состав «РусГидро».

«РусГидро» сразу заявила о том, что вкладывать до 1,5 миллиарда рублей будет только в том случае, если представленные разработки будут на стадии научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). К 2016 году у «Роснано» появился только один такой проект. При этом, кроме декларации о намерениях, соглашений по созданию фонда не было, а инновации не привязывались конкретно к Дальнему Востоку, то есть были частью отрасли. В этих условиях говорить о создании общего фонда было не рационально.

Сейчас Анатолий Чубайс в обвиняет «РусГидро» в сложившейся ситуации, но успехи инновационной программы компании идут вразрез с его видением. Ранее он уже заявлял, что дальневосточный вопрос “РусГидро” не интересует. Однако после распада РАО ЕЭС самые проблемные области энергосистемы Дальнего Востока пришлось поднимать именно «РусГидро». В развитии региона абстрактные либеральные подходы бесполезны, уверен автор колонки. Поэтому для спасения дальневосточной экономики государство и выбрало корпорацию «РусГидро».

«Вероятно, принимая такое решение, руководство страны оценило динамику преодоления гидроэнергетиками катастрофических последствий абстрактных подходов», - поясняет Владимир Маркин.

