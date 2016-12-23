Расходы на науку и образование в России не уменьшат

Заложенные в бюджет расходы на российское образование и науку сокращаться не будут, информирует utro.ru.

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила о том, что обязательства перед учителями, записанные в «майских указах» президента России Владимира Путина, будут выполнены.

Глава Минобрнауки РФ отметила, что расходы на подведомственные ей направления в 2017-2019 году сокращаться не будут. Одиннадцать «майских указов» были подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. Они отражают цели развития страны в экономической, социальной, внешнеполитической и прочих сферах. Большая часть поставленных задач должна быть выполнена к 2018 году.