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Российских "Смешариков" переведут на английский язык: РИА "Восток-Медиа"
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Российских "Смешариков" переведут на английский язык

Российских "Смешариков" переведут на английский язык
"Смешарики" ранее уже были переведены на 60 языков проданы более чем в 90 стран мира
23 декабря 2016, 21:58
Общество | Россия
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Фото: Babyblog.ru

Мультсериал «Смешарики» российского производства планируется перевести на английский язык, пишет utro.ru.

О планах по переводу снимаемого в России мультфильма «Смешарики» на английский язык рассказала источнику заместитель генерального продюсера по международному развитию Группы Компаний «Рики» Диана Юринова.

Она сообщила, что «Смешарики» ранее уже были переведены на 60 языков проданы более чем в 90 стран мира. Сейчас их релиз ожидается в Южной Корее, следом будут Великобритания и Ближний Восток.

На сегодняшний день «Смешарики» являются одним из самых популярных мультсериалов для детей как в России, так и заграницей. В 2009 году создатели «Смешариков» получили российскую Государственную премию в области культуры и искусства.

 
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