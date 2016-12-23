В России акушерки будут исполнять обязанности врачей-гинекологов

Акушерки должны будут пройти обучение в бакалавриате

В России специально обученным акушеркам дадут право принимать несложные роды без врачей. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на президента Ассоциации медсестёр РФ Валентину Саркисову.

Чтобы самим принимать несложные роды, акушерки должны будут пройти обучение в бакалавриате.