В Иркутске от "Боярышника" умерло уже 74 человека

В Иркутске продолжаются отравления содержащей метанол жидкостью. По сведениям на утро 23 декабря, умерло 74 человека. Об этом пишет megatyumen.ru. Сегодня ещё одного человека с выраженными признаками отравления «Боярышником» госпитализировали в одну из больниц Братска. Сейчас в регионе зафиксировано 122 человека, пострадавших от употребления «Боярышника».

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