В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали экстремистов

Федеральная служба безопасности РФ задержала экстремистов в Московской области, информирует utro.ru.

Семеро участников организации «Таблиги Джамаат», признанной в России экстремистской, были задержаны в результате совместной операции, совершенной силами Федеральной службы безопасности России, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии.

Как стало известно источнику, задержанными членами экстремистской группировки руководили иностранные эмиссары. В работу незаконной ячейки были вовлечены в том числе и граждане России.

Члены незаконной группировки «Таблиги Джамаат» проводили идеологическую работу и вербовку новых сторонников, а также изучали запрещенную в России литературу и обсуждали планы по созданию исламского государства на территории Российской Федерации.