В морозных регионах России МЧС установит пункты обогрева

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Информацию о мобильных пунктах рассказал СМИ первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов
|Фото: investbrothers.ru
МЧС России развернет в аномально морозных регионах страны мобильные пункты для жизнеобеспечения и обогрева, информирует utro.ru.
Информацию о мобильных пунктах рассказал СМИ первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов.
По словам Степанова, поручение по развертыванию пунктов обогрева получили от него территориальные органы и главные управления министерства в регионах страны. Согласно поручению, все пункты временного размещения населения будут проверены на работоспособность.
К тому же, службами спасения будут рассмотрены планы эвакуации населения на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с морозной погодой.