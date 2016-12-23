В Москве угонщики устроили девять аварий, уходя от погони

Два московских автоугонщика совершили девять аварий, пытаясь скрыться от полиции, информирует utro.ru.
Автомобиль украли с неохраняемой стоянки на Челябинской улице Москвы. Сотрудники уголовного розыска Ивановского района Москвы обнаружили угнанный автомобиль Mazda на Варшавском шоссе столицы и начали его преследование.
Двое подозреваемых, пытаясь уйти от погони, совершили девять аварий. В результате действий полицейских угонщики оказались задержаны, а иномарка возвращена законному владельцу.
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