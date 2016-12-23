Медведев: нужно на треть снизить энергоемкость ВВП

Премьер отметил, что из-за недостаточной экономии энергоресурсов заводы теряют много тепла и энергии, что негативно сказывается на экономике

В РФ энергоемкость ВВП находится на более высоком уровне, чем во многих странах мира. У России есть потенциал на треть снизить энергопотребление. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Премьер сказал, что в России очень расточительно обращаются с энергоресурсами: каждый третий киловатт света, килограмм угля, кубический метр газа и каждая третья тонна нефти тратятся впустую.

Премьер отметил, что из-за недостаточной экономии энергоресурсов заводы теряют много тепла и энергии, что негативно сказывается на экономике.

Премьер сказал, что нужно разработать и утвердить системные меры, которые должны привести к повышению энергоэффективности.