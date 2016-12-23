В Крыму в лагере "Артек" построят мини-завод по переработке нефти

В следующем году детский лагерь «Артек», расположенный в Крыму, планирует принять на четверть детей больше, чем в 2016 году: 40 тысяч человек вместо 30 тысяч. В рамках модернизации лагеря на его территории будет построен детский нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на директора лагеря Александра Каспржака.

Как сообщает директор, сейчас «Артек» модернизируется: строятся лагеря «Солнечный» и «Прибрежный», также в планах возведение большой «Артек-арены».

В лагере будет построен мини-завод по переработке нефти, чтобы дети знакомились с отраслью, приносящей стране наибольшую часть прибыли.

