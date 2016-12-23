В Крыму в лагере "Артек" построят мини-завод по переработке нефти

В следующем году детский лагерь «Артек», расположенный в Крыму, планирует принять на четверть детей больше, чем в 2016 году: 40 тысяч человек вместо 30 тысяч. В рамках модернизации лагеря на его территории будет построен детский нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на директора лагеря Александра Каспржака.
Как сообщает директор, сейчас «Артек» модернизируется: строятся лагеря «Солнечный» и «Прибрежный», также в планах возведение большой «Артек-арены».
В лагере будет построен мини-завод по переработке нефти, чтобы дети знакомились с отраслью, приносящей стране наибольшую часть прибыли.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.