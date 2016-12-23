В Москве ушёл из жизни внук Сталина

В Москве умер 80-летний Евгений Джугашвили, который приходился внуком «вождю» СССР Иосифу Сталину. Об этом пишет utro.ru. Внук Сталина умер неожиданно около своего дома. Лежащего на асфальте пожилого мужчины обнаружили прохожие. Прибывшие на место происшествия медики не смогли вернуть к жизни Евгения Джугашвилли. В настоящее время выясняется причина смерти.

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