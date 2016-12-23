Суд дал Варваре Карауловой 4,5 года колонии

В Москве решением суда Варвара Караулова признана виновной за попытку примкнуть к запрещённой в РФ террористической группировке «Исламское государство» и приговорена к 4,5 годам колонии общего режима. Об этом пишет utro.ru.

Адвокат осуждённой подал апелляционную жалобу. Защита считает приговор чересчур жестоким и будет добиваться его смягчения.