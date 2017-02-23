Сотрудники ГИБДД Москвы избивают водителя - видео

Москвич утверждает, что был избит, когда отказался давать полицейским взятку

Видео с избиением водителя сотрудниками московской Госавтоинспекции опубликовал телеканал “360”.

Москвич утверждает, что был избит, когда отказался давать полицейским взятку. Его подруга, управлявшая Infiniti, остановилась по требованию ГИБДД на Волоколамском шоссе. Мужчине сказали, что она пьяна, и потребовали 100 тысяч рублей, чтобы не лишать ее прав.

Когда он отказался и предложил медосвидетельствование, инспекторы вытолкнули его из машины и повалили на землю. Девушка сняла происходящее на видео. В участке мужчине предложили откупиться 50 тысячами рублей. Уехать он смог только со своим адвокатом.

Комментариев от ГИБДД пока не поступало.