Москвичи хотят переименовать станцию метро "Площадь Ильича"

Об этом просят прихожане Спасо-Андроникова монастыря

Прихожане Спасо-Андроникова монастыря просят мэра Москвы Сергея Собянина переименовать станцию метро «Площадь Ильича» в «Андрея Рублева», пишет телеканал “360”.

Автором идеи выступил доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. Он указывает на близость станции метро к обители, где Андрей Рублев написал икону «Троица» и был похоронен. Приурочить переименование станции инициатор предлагает к столетию с начала гражданской войны 1918−1920 годов.

Также община Спасо-Андроникова монастыря попросила Собянина о создании Мемориала гражданского примирения в некрополе – на месте групповых захоронений расстрелянных заключенных периода «Андроньевского концлагеря» 1919−1922 годов.