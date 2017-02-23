Граждане РФ теперь могут бесплатно и бессрочно приватизировать жильё

Бесплатно и бессрочно приватизировать жильё теперь может любой гражданин РФ. Соответствующий указ о поправках к закону, ранее одобренных Советом Федерации, подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет utro.ru.

По старой версии закона бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года. Новые поправки сняли ограничение по срокам. Закон не запрещает гражданам не приватизировать жильё, это добровольное решение.