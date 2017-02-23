В Подмосковье состоялась благотворительная ярмарка

В городе Дубна прошла благотворительная ярмарка в честь Масленицы, где побывали более 500 детей и взрослых. Об этом пишет utro.ru.

Все угощения были проданы за пару часов. Деньги от продажи пойдут в детский дом города Кимры, который находится в Тверской области.