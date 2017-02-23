Сергей Шойгу выступил против милитаризации РФ

Шойгу добавил, что начальная военная подготовка должна быть факультативной, а патриотизм нужно воспитывать в специальных армейских лагерях

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что нужно воспитывать в детях патриотизм, а не заниматься бесконечной милитаризацией страны. Об этом пишет utro.ru.

Шойгу добавил, что начальная военная подготовка должна быть факультативной, а патриотизм нужно воспитывать в специальных армейских лагерях, где подростки будут активно заниматься спортом. Для развития движения юнармейцев нужно в массовом порядке построить на территории России парки "Патриот", подчеркнул министр.

Такие парки уже в этом году будут возведены на Дальнем Востоке и юге РФ, отметил Шойгу.