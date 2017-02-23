Мара Багдасарян предстанет перед судом за подделку документов

Участница гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen Мара Багдасарян станет фигуранткой уголовного дела о подлоге документов, пишет utro.ru. Полиция Москвы возбудила уголовное дело в Мары Багдасарян, рассказала источнику представитель столичной прокуратуры Елена Россохина. Дело по статье 327 УК РФ о подделке документов открыто против участницы гонок на Gelandewagen. Прокуратура признала возбуждение дела законным. По словам Россохиной, речь идет о подложном больничном листе, на основании которого девушка отказалась от исполнения назначенных судом обязательных работ.

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