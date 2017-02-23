Глава "Почты России" станет фигурантом нового уголовного дела

Прокуратура Москвы проверяет законность выплаты премий заместителям гендиректора «Почты России», пишет utro.ru.

Дело предлагается открыть в связи с решением руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова выдать замам премии в 270 миллионов рублей. При этом в 2014 году убытки от падения продаж в компании превысили четыре миллиарда рублей. Заявленная прибыль получилась за счет 6,4 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Материалы по делу направлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве, чтобы решить вопрос с возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, как и данные о выплате премии в 95 миллионов рублей самому Страшнову.