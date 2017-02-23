Московская филармония продала 200 тысяч абонементов за ночь

На старте продаж на концерты нового сезона Московской филармонии были проданы 200 тысяч абонементов, пишет utro.ru.

О неожиданно высоком спросе на абонементы Московской филармонии сообщил Министр культуры России Владимир Мединский. В рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с министром» он рассказал, что люди часами не могли войти в электронную систему продаж, а компьютеры зависали.

Рекорд 2016 года по онлайн-продажам в столичной филармонии составил 100 тысяч абонементов, на каждый из которых было приобретено по несколько билетов. Министр выразил уверенность, что это говорит о востребованности классического музыкального искусства в России.