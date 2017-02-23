Андрей Макаревич не оплатил выпускной дочери из-за его дороговизны

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Макаревич отметил, что выпускной обошёлся бы семье в сотни тысяч рублей
|Фото: Lenta.ru
Музыкант Андрей Макаревич не захотел тратить много денег на выпускной дочери. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на запись в соцсети лидера группы "Машина времени".
Музыкант сообщил, что дочь не возмутилась отказом отца оплачивать выпускной, поскольку сама удивлена той суммой, которую выставило собрание родителей класса.
Макаревич отметил, что выпускной обошёлся бы семье в сотни тысяч рублей, поэтому решено было передать часть средств на благотворительные нужды, чтобы взрослая жизнь дочери началась с доброго поступка.
Поступок настоящего гражданина и патриота . Прямолинейный и честный человек . Всё , о чём пел в своих песнях , явилось для него и принципами в жизни .
В госдеп пусть обратиться о дополнительных выплатах или в кнессет, что ему ближе. А то можно компанию киселю или шустеру на Украине составить, на шоу подкалымить. Облезлый певун и кулинар, оказался не у дел, и песни его не поют и не играют больше, молодежь вообще не знает о таком. И это хорошо.
Браво! так держать, Пенис! Заходи за своим жалованием!
Лучше на карточку!
Хм. . Странно то, что новостное интернет-издание, позиционирующее себя именно как новостное, занимается перепечатками из utro. ru. и уже не впервые. Ну а насчет Макаревича. . . Андрей Вадимович очень талантливый поэт-песенник был когда-то. . . Но Как ни воюй, годы, увы, сильнее, Как ни верти, время свое возьмет: Сгнили борта, и нет парусов на реях. И никогда полный не дать впред. Потому и пытается напомнить о себе хоть как-то. Ну что же делать? Давайте не будем судить строго.