Иран купит у РФ 12 самолётов Sukhoi Superjet 100

Иран решил приобрести у России 12 самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы Минэнерго Александра Новака. Как отметил министр, Россия рассматривает Иран как возможного партнёра для производства на территории страны деталей для российских самолетов. Кроме того, РФ призвала Иран к совместному изготовлению самолета Ил-114.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform