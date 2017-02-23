В Крыму в 2 раза увеличились доходы бюджета

Доходы бюджета полуострова выросли в два раза по сравнению с тем временем, когда Крым был в составе Украины. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксёнова.
В период нахождения в составе Украины бюджет Крыма был равен чуть больше 22 миллиардов рублей (в переводе с гривен). Ни санкции, ни блокада не помешали полуострову за три года добиться доходов бюджета, которые на 100% превышают украинские.
Как подчеркнул глава Крыма, такие показатели достигнуты без учета субсидий из федерального центра.
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